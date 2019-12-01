- Bolu’nun yüksek kesimleri beyazlara büründü Haberi

-- VATANDAŞLARIN KARLA OYNAMASI

-- VATANDAŞ RÖP

-- SARIALAN MEVKİ KAR MANZARASI

-- DETAYLAR



( BOLU ) Bolu’nun yüksek kesimleri beyazlara büründü BOLU



- Bolu’da, yüksek kesimlerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ormanları beyazlarla kapladı. Kartalkaya’da 20 santimetreye ulaşan kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar doyasıya eğlendi Bolu’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya mevkiinde etkili olan kar yağışı çam ağaçlarını beyazlarla kapladı. Yağışın etkili olduğu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, bölgeye gelen vatandaşlar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Ailesiyle birlikte ilk kar yağışının tadını çıkarmak için Kartalkaya’ya gelen İsmail Ay, “Şuan sessiz ve sakin. Kafa dinlemeye geldik. Biz gelirken etkilenmedik ama yollarda kalanlar vardı. Kartalkaya’ya gelmeyenlere buraya gelmelerini tavsiye ederim” dedi.

Yedigöller’e çıkış yasaklandı Kar yağışının etkili olduğu yerlerden birisi olan Yedigöller Milli Parkı’na çıkış yasaklandı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu gün sabah saatlerinden itibaren Yedigöller çevresinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla can ve mal güvenliği gerekçesi ile Bolu Yedigöller ve Mengen Yedigöller yolları çıkış yönünde trafiğe kapatılmıştır” dedi.

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının devam edeceği öğrenildi. (FC



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