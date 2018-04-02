Bolu’nun yüksek kesimlerde kar yağışı beyaza bürüdü

-GÖLCÜK TABİAT PARKI KAR

-ÇİÇEKLERİN ÜZERİNDEKİ KARLAR

-DETAYLAR



( BOLU -HD) BOLU



- Bolu’da, yüksek kesimlerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ormanları beyazlarla kapladı. Edinilen bilgiye göre, Bolu’da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Bolu’nun doğal güzelliklerinden olan ve kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı ve Aladağ Yaylası bölgesinde etkili olan kar yağışı çam ağaçlarını beyazlarla kapladı. Bazı bölgelerde rengarenk çiçekler açan ağaçların üzerine yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yağışın etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edeceği, hafta sonuna kadar hava sıcaklığının da mevsim normallerinde seyretmesinin beklendiği öğrenildi.

