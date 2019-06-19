Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu Dağı Tüneli’nde nefes kesen tatbikat

Bolu Dağı Tüneli’nde nefes kesen tatbikat

- ARAÇ KUYRUKLARI

Trafik Kazası Efes Güvenlik Önlemi Tatbikat Sağlık Ekipleri 

-- TATBİKATTAN GÖRÜNTÜLER
-- DETAYLAR

( BOLU )- Bolu Dağı Tüneli Tüneli tatbikat gereği trafiğe kapatıldı- TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu BOLU

- Bolu Dağı Tüneli’nde nefesleri kesen trafik kazası tatbikatı nedeniyle trafiğe kapatılan TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bolu’da, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bolu Valiliği işbirliğiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, AFAD, itfaiye, 112 Acil Çağrı Merkezi, Otoyol Büro Amirliği ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.
Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından başlatılan tatbikatta senaryo gereği, Tünel içerisinde kaza yapan iki aracın görülmesi üzerine Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti araç trafiğine kapatıldı. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı tünel içerisinde kaza yapan 2 araçta sıkışan yaralılara 112 Sağlık ve UMKE ekipleri sevkedildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulanslara taşındı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Gerçekleştirilen tatbikat nedeniyle kilometrelerce araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu Ankara istikameti, tatbikatın bitmesiyle tekrar açıldı. (FC
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı