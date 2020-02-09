Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Bolu Dağı’nın eşsiz kar manzarası drone ile görüntülendi Haberi

Bolu Dağı’nın eşsiz kar manzarası drone ile görüntülendi Haberi

Bolu Dağı'nın Drone İle görüntüsü

Güzergah Tonaj Yağan Kar Yağışı 

-Ağır tonajlı tır ve kamyonların Bolu Dağı'ndan geçiş görüntüsü
-Bolu Dağı'nın eşsiz kar manzarası görüntüsü

( DÜZCE - DRONE) DÜZCE

- Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda kar yağışı ile birlikte oluşan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi. Düzce ve Bolu arasında bulunan Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’na 3 gündür yağan kar yağışı ile birlikte beyaz gelinliğini giydi. 900 rakımlı Bolu Dağı’nda oluşan kar güzelliği drone ile havadan görüntülendi. D-100 Karayolu Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde kaydedilen görüntüler eşsiz kar manzarasını gözler önüne sererken, ağır tonajlı tır ve kamyonların da geçişine bölgede izin verildiği görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı