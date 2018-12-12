Bolu Dağı'ndaki kar yağışı etkisini arttırdı - DÜZCE
- Genel görüntülerBolu Dağı'ndaki kar yağışı etkisini arttırdıDÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu ve D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki kar yağışı etkisini arttırdı.Bölgede dünden itibaren süren yağış, Elmalık, Bolu Dağı, Seymenler, Abant Kavşağı, Karanlıkdere, Sarıçökek, Bıçkıyanı ile Anadolu Otoyolu'nun Elmalık, 1, 2 ve 3. viyadükler kesiminde etkisini arttırdı.Kar kalınlığının 5 santimetreyi aştığı ve yağışın sürdüğü bölgede trafikte aksama yaşanmıyor.Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de sürücüleri, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.