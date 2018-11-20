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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Bolu Dağı'nda yoğun sis...Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye düşüyor

Bolu Dağı'nda yoğun sis...Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye düşüyor

Trafikten detay

Güzergah Yakın Takip 

-Yol tabelası görüntüsü

( DÜZCE ) DÜZCE

- Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken sürücüler ilerlemekte zorlanıyor. İstanbul Ankara arasında en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bolu Dağı Tünelinin Ankara istikametine bakım çalışması nedeniyle kapalı olması nedeniyle sürücüler D/100 karayolu Bolu Dağından geçmek zorunda kalıyorlar. Sisin etkili olduğu yolda trafik zaman zaman durma noktasına gelirken sürücüler ilerlemekte zorlanıyorlar. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşüyor. Yetkililer sürücülerin dikkatli seyretmeleri ve yakın takip yapmamaları yönünde uyarıda bulunuyor.
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