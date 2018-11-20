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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Bolu Dağı'nda yoğun sis - DÜZCE İzle

Bolu Dağı'nda yoğun sis - DÜZCE İzle

- Detay görüntüler Bolu Dağı'nda yoğun sis - Sis nedeniyle D - 100 karayolunda görüş mesafesi 15 metreye kadar düştüDÜZCE (AA) - D - 100 karayolu Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Oluşan sis bölgede güzel manzaralar oluşturdu.Sabah saatlerinde Karayolunun Düzce geçişinde bulunan Sarıçökek, Darıyarı Hasanbey, Taşaltı ve Bakacak mevkilerinde yaşanan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.Bölgede ring halinde çalışma yapan polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor.Bölgede oluşan sis, sonbahar ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Karayolları Polis Yakın Takip Aşırı Hız Sonbahar 

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