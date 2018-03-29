Bolu Dağı'nda yoğun sis - DÜZCE İzle

- DetaylarBolu Dağı'nda yoğun sis - Sis nedeniyle D - 100 karayolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştüDÜZCE (AA) - D - 100 karayolu Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.Bölgede gece saatlerinde başlayan yağış ile sis de etkisini gösterdi.Karayolunun Düzce geçişinde bulunan Sarıçökek, Darıyarı Hasanbey, Taşaltı, Bakacak, Bıçkıyanı ve Karanlıkdere mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.Bölgede ring halinde çalışma yapan polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor.Meteoroloji Müdürlüğü, sağanak ve sisin etkisini akşam saatlerine kadar süreceğini bildirdi.