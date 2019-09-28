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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bolu Dağı'nda yoğun sis - DÜZCE

Bolu Dağı'nda yoğun sis - DÜZCE

- Kara yolundan sis görüntüleri - Bolu Dağı drone görüntüsüBolu Dağı'nda yoğun sis - Sis nedeniyle D - 100 kara yolunda görüş mesafesi 15 metreye kadar düştüDÜZCE (AA) - D - 100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.D - 100 kara yolunun Düzce kesiminde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık, Seymenler, Sarıçökek, Darıyeri Hasanbey ve Taşaltı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekiyor.Bölgede ring halinde çalışma yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Polis Yakın Takip Aşırı Hız 

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