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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı - BOLU Haberi

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı - BOLU Haberi

- D - 100 kara yolu Bolu Dağı kesiminden detaylar, - Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminden detaylar Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı - Anadolu Otoyolu ile D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyorBOLU/DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu ile D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.Gece başlayan sağanak Bolu Dağı'nda sabah saatleri itibarıyla yerini kar yağışına bıraktı.Kar yağışı, D - 100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler bölgesinde etkili olmaya başladı.
Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri ise D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Ekipler, sürücülerin araçlarda kış lastiği bulunmasını trafik işaret ve işaretçilere uyması gerektiğini kaydetti.
Öte yandan Bolu kent merkezinde de sağanak etkili oluyor.Öte yandan, Düzce'de yüksek kesimlerde de etkili olan kar yağışı dolayısıyla Topuk Yaylası, Samandere ve Güzeldere mevkilerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar Kalınlığı Gesi Kış Lastiği Kar Yağışı Irak 

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