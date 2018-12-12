Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı - BOLU

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı - BOLU

- Anadolu otoyoludan detaylar, - Kara yolları ekiplerinden detaylar, - D - 100 kara yolundan detaylarBOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ve D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyorAkşam saatlerinde başlayan yağış, otoyolun Bolu Dağı Tüneli bölgesi ile viyadükler üzerinde ve D - 100 kara yolunda Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteriyor.Kar kalınlığının 5 santimetreye yaklaştığı bölgede Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.Bu arada zaman zaman etkili olan sis nedeniyle de söz konusu güzergahlardaki görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düşüyor.Öte yandan kar yağışı, kent merkezinde de etkisini gösteriyor.

Güzergah Gesi Kar Yağışı 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı