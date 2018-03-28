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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu Dağı’nda ve Düzce’de yoğun sis İzle

Bolu Dağı’nda ve Düzce’de yoğun sis İzle

DÜZCE KENT MERKEZİNDEN GÖRÜNTÜ

Güzergah Öğrenciler 

-TRAFİKTEN GÖRÜNTÜ

( DÜZCE - HD) DÜZCE

- Bolu Dağı ve Düzce’de yoğun sis etkili oluyor. Bolu Dağında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşürürken kent merkezinde de 30 metreye düşürdü. Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında sis etkili oluyor. Sis nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlanırken görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Düzce’de güne sis ile uyandı. Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle işe gidenler ile okula giden öğrenciler zorluk yaşadı. Düzce’de görüş mesafesi ise 30 metreye kadar düşürdü. (AY)
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