Bolu Dağı’nda ve Düzce’de yoğun sis İzle

-TRAFİKTEN GÖRÜNTÜ



( DÜZCE - HD) DÜZCE



- Bolu Dağı ve Düzce’de yoğun sis etkili oluyor. Bolu Dağında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşürürken kent merkezinde de 30 metreye düşürdü. Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında sis etkili oluyor. Sis nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlanırken görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Düzce’de güne sis ile uyandı. Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle işe gidenler ile okula giden öğrenciler zorluk yaşadı. Düzce’de görüş mesafesi ise 30 metreye kadar düşürdü. (AY)

