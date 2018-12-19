Bolu Dağı’nda sis nedeniyle göz gözü görmüyor



- Bolu Dağı’nda sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşıyor. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan sis nedeniyle Bolu Dağı’nda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Özellikle Bolu Dağı D-100 Karayolu Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkiilerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebiliyor. Güzergahta ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından sürücüler hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.

