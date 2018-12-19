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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu Dağı’nda sis nedeniyle göz gözü görmüyor

Bolu Dağı’nda sis nedeniyle göz gözü görmüyor

ARAÇLARIN SİS İÇİNDEN GEÇİŞİ

( DÜZCE )- Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü DÜZCE

Polis Polis Ekipleri 


- Bolu Dağı’nda sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşıyor. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan sis nedeniyle Bolu Dağı’nda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Özellikle Bolu Dağı D-100 Karayolu Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkiilerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebiliyor. Güzergahta ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından sürücüler hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.
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