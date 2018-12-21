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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Bolu Dağı'nda sis denizinin görsel şöleni

Bolu Dağı'nda sis denizinin görsel şöleni

- Yerden ve havadan detaylar - Düzce ovasının üzerine çöken sis, Bolu Dağı'nın zirve noktası olan Köroğlu tepesinden drone ile görüntülendiDÜZCE (AA) - Bolu Dağı'nın eteklerinde adeta sisten bir denizi andıran sis bulutu, güzel görüntüler oluşturdu.Bölgede 2 gün etkisini sürdüren kar yağışının ardından, güneş yüzünü göstermeye başladı.
Düzce Ovası'nın üzerine çöken sis, Bolu Dağı'nın zirve noktası olan Köroğlu tepesinden drone ile görüntülendi. Düzce Ovası ve Kaynaşlı ilçesinin sis bulutunun içinde kalması, güzel görüntüler oluşturdu.D - 100 karayolu geçişini kullanan sürücüler, bu görsel şöleni yol kenarında durarak fotoğrafladı.Bölgede bugünden itibaren sağanak görüleceği öğrenildi.

Kar Yağışı 

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