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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bolu Dağı'nda sis

Bolu Dağı'nda sis

- Etkili olan sisten detaylar - Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştüBOLU (AA) - D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.Bölgede Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü. Sürücüler yolda kontrollü şekilde ilerliyor.Bölgede görev yapan kara yolları ekipleri, sürücüleri sise karşı ışıklı tabelalarla ve sis lambalarıyla uyarıyor.Polis ekipleri ise sürücülere yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Yakın Takip Aşırı Hız Trol 

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