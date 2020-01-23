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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bolu Dağı’nda şiddetli kar yağışı başladı İzle

Bolu Dağı’nda şiddetli kar yağışı başladı İzle

KAR YAĞIŞI

Gesi Kar Yağışı 

-SİS
-KARAYOLLARI EKİPLERİ ÇALIŞMASI
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde şiddetini artırarak devam ediyor. Kar yağışı, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Karayolları ekipleri, Bolu Dağı’nın önemli mevkiilerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler, bölgede bulunan trafik ekipleri ve ışıklı tabelalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıldı. Kar yağışıyla birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşüyor.
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