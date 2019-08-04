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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis - DÜZCE Haberi

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis - DÜZCE Haberi

- D - 100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinden görüntülerDÜZCE (AA) - D - 100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis etkili oluyor.D - 100 kara yolunun Düzce kesiminde Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık mevkileri ile Anadolu Otoyolu'nun tünel çıkışı ve viyadükler bölgesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle de sürücüler zaman zaman yolda güçlükle ilerliyor.Bölgede ring halinde görev yapan emniyet ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.Kara yolları ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Gesi Yakın Takip Aşırı Hız 

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