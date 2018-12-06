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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bolu Dağı'nda kış lastiği uygulaması - BOLU Haberi

Bolu Dağı'nda kış lastiği uygulaması - BOLU Haberi

- Uygulamadan detaylar - Araç sürücü ile röportaj Bolu Dağı'nda kış lastiği uygulaması - D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde trafik ekipleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldıBOLU (AA) - D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde trafik ekiplerince kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin, 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle yaptığı denetimler sürüyor.D - 100 kara yolunun İstanbul yönünde Bolu Dağı Polisevi mevkisinde uygulama yapan ekipler, durdurulan araçların kış lastiklerini ölçtü. Yapılan ölçümlerde uygun olmayan lastikler nedeniyle araç sahiplerine 625 lira para cezası uygulandı.Polis ekipleri sürücülere güvenli trafik, güvenli sürüş ve kış şartlarında araç kullanımına ilişkin bilgiler de verdi.Uygulamanın kış mevsimi süresince devam edeceği bildirildi.

Para Cezası Bild Kış Lastiği Kış Mevsimi 

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