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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu Dağı'nda kar yollarda etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yollarda etkili oluyor

Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama araçlarının yollarda küreme yapması

Karayolları Kardan Adam Kar Yağışı 

-Trafik ekiplerinin yol kenarında görüntüsü
-Karla kaplı yollardan görüntü
-Kar yağışı
-Boludağı’nın zirvesindeki kardan adam
-Trafik tabelasındaki kar üzerine DÜZCE yazısı
-Genel ve detay

( DÜZCE )Düzce

– Türkiye’nin en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı’nda öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu. Yollar beyaza bürünürken, karayolları ekipleri yolun kapanmaması için yoğun çaba harcıyor.Avrupa ile Anadolu’yu birbirine bağlayan en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı, öğlen saatlerinde başlayan kar yağışının etkisi altında kaldı. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı. Yolların trafiğe kapanmaması için karayolları ekiplerine ait kar küreme ve tuzlama araçları kısa aralıklarla yolda küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Trafik ekipleri ise Bolu Dağı’nda olumsuzluk yaşanmaması için devriyelerine devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise Bolu Dağı’nın 900 rakımlı zirvesinde karın tadını çıkardı. Burada yapılan kardan adam ise kar yağışının sembolü oldu.
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