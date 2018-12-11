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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis etkili oluyor İzle

Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis etkili oluyor İzle

D100 KARAYOLU BOLU DAĞI

Sağanak Yağış Kar Yağışı Kışla Irak 

-TEM OTOYOLU BOLU DAĞI TÜNELİ
-KAR KÜREME ARAÇLARI
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve yoğun sis D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiilerinde etkili oluyor. Bolu’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiilerinde yerini kar yağışına bıraktı. Etkisini kısa sürede gösteren ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadılar. Özellkile D-100 Karayolu Bolu Dağı Mevkii’nde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştü. Sisin etkili olduğu yolda kazaların yaşanmaması adına sürücüler, ışıklı tabelalarla uyarılıyor. Öte yandan Karayolları ekipleri de tünel giriş ve çıkışlarında hazır bekletilen tuzlama ve kar küreme araçları ile çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Trafik ekipleri, sürücülerin kar lastikleri olmadan yola çıkmamaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Kar yağışının Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor. (FC-GY
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