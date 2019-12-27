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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Bolu Dağı’nda kar yağışı etkisini sürdürüyor İzle

Bolu Dağı’nda kar yağışı etkisini sürdürüyor İzle

BOLU DAĞI KAR

Gizli Buzlanma Karayolları Güzergah Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-BOLU DAĞI TÜNELİ KAR
-POLİS EKİPLERİNİN BEKLEYİŞİ
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı D-100 Karayolu Bolu Dağı ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Bolu’da, gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı, D-100 Karayolu Bolu Dağı ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiilerinde etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesi ile Bolu Dağı Tüneli’nde aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu yüksek kesimlerde küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren karayolları ekipleri, güzergahların önemli kısımlarında hazır olarak bekletiliyor. Sürücüler, yağış ve gizli buzlanma nedeniyle ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.
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