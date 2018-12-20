Bolu Dağı'nda kar yağışı - DÜZCE

- Bolu Dağı Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli ve D - 100 karayolu geçişlerinden detay görüntülerBolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor - Anadolu Otoyolu ve D - 100 kara yolu geçişinde dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştıDÜZCE (AA) - Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu ve D - 100 kara yolu geçişinde dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.Dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağış nedeniyle bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı.D - 100 kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Seymenler mevkilerinde, Anadolu Otoyolu'nun ise 2 ve 3'üncü viyadüklerle Kaynaşlı Sarıçökek, Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde hafif şiddetle etkili olan yağış ulaşımda aksaklığa yol açmıyor.Polis ekipleri, güzergahlarda sürekli ring halinde olarak sürücüleri aşırı hız ve yakın takip konusunda uyarırken, Karayolları ekipleri de tuzlama ve kar küreme işlemlerini ara vermeden sürdürüyor.Öte yandan, Düzce 'nin yüksek kesimlerinde de etkisini gösteren yağış nedeniyle Topuk Yaylası, Kardüz ve Samandere mevkileri beyaza büründü.Meteoroloji yetkilileri bölgede etkili olan yağışın gün boyu aralıklarla devam edeceğini bildirdi.