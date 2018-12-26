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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu Dağı'nda kar yağışı - BOLU

Bolu Dağı'nda kar yağışı - BOLU

- D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminden detaylar, - Kara yolları ekiplerinden detaylar, - Anadolu otoyolundan detaylar, Bolu Dağı'nda kar yağışı - Anadolu Otoyolu ile D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor - Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştıBOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ile D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.Bölgede dün başlayan kar yağışı, D - 100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkisinde, Anadolu Otoyolu'nda ise Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerde etkili oluyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı bölgede, kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.Güzergahlarda görev yapan trafik ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunarak, kış lastiği olmadan bölgeden geçilmemesini istedi.Ekipler, sürücüleri araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.Kar yağışının devam ettiği bölgede, ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Kar Kalınlığı Kış Lastiği Hatalı Sollama Aşırı Hız Kar Yağışı 

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