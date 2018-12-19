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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu Dağı'nda kar yağışı - BOLU

Bolu Dağı'nda kar yağışı - BOLU

- D - 100 kara yolundan detaylar - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden detaylar - Polis ekiplerinden detaylar - D - 100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyorBOLU (AA) - D - 100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini sürdürüyor.Bölgede sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini öğleden sonra D - 100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışına bıraktı.Kar yağışı, D - 100 kara yolunun Abant kavşağı, Seymenler, Karanlıkdere, Elmalık ve Bakacak ile Anadolu Otoylunu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesinde etkili oluyor.Kara yolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.Trafik ekipleri de Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını konusunda uyarıyor.

Güzergah Karla Mücadele Gesi Kar Yağışı Irak 

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