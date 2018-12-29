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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı Haberi

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı Haberi

- D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışından detaylar - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bekleyen karayolları ekiplerinden detaylar - Bölgede etkili olan kar yağışından detaylar - Karayolları işçilerinden detaylar - Anadolu Otoyolu ile D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladıBOLU/DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu ile D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.D - 100 kara yolunun, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Kardüz, Topuk Yaylası civarı ve Seymenler ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile 2. ve 3. viyadükler kesiminde kar yağışı görülüyor.Karayolları ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması ve buzlanma oluşmaması için bölgede bekliyor. Bolu ve Düzce Emniyet müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyaran ekipler, yoğun bir kar yağışı olması durumunda kış lastiği olmayan araçların bölgeden geçişlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Karayolları Güzergah Bild Kış Lastiği Kar Yağışı 

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