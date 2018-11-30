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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - BOLU

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - BOLU

- Anadolu Otoyolu'nun Bolu dağı tüneli kesiminden detaylar - Kar yağışı ve trafikten detaylar - D - 100 Karayolu Bolu Dağı kesiminden detaylar Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - D - 100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimiyle Bolu kent merkezinde kar yağışı başladı - Bolu Dağı'nda kar yağışı yer yer 7 santimetreye ulaştıBOLU (AA) - D - 100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimiyle Bolu kent merkezinde kar yağışı başladı.
Bolu Dağı'nda dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini gece kar yağışına bıraktı. Kar yağışı D - 100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde aralıklarla devam ediyor. Bolu Dağı'nda kar yağışı yer yer 7 santimetreye ulaştı.Güzergahta görev yapan karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Trafik ekipleri de sürücülerin, kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği uyarısında bulundu. - Kent merkezinde de kar yağışı sürüyor Bolu kent merkezinde de etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.Merkezde ise kar kalınlığı, 3 santimetreye ulaştı.

Karayolları Kar Kalınlığı Karla Mücadele Kar Yağışı Irak 

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