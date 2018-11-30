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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu dağının karlı görüntüsü,

Bild Kar Yağışı 

-Karayollarının temizleme yaparken görüntüsü,
-Araçların geçişi, detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle Bolu Dağında da sabah saatlerinde kar yağmaya başladı.
Kar yağışının yanı sıra Bolu Dağında sis de etkili oluyor. Türkiye’nin en önemli geçiş Güzergahlarından olan D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Karayolları ekipleri tarafından kar kürüme ve tuzlama çalışmaları başladı.
Kar yağışı zeminde etkili olmazken yol kenarları beyaz örtü ile kaplandı. Bolu dağını kullanan sürücüler kar yağışı nedeniyle yavaş seyrederken yetkililer sürücülerin dikkatli olmasını gerektiğini bildirdi. (AY)
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