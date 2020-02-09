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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Bolu Dağı’nda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Bolu Dağı’nda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

KARAYOLLARI EKİPLERİ ÇALIŞMASI

Karayolları Güzergah Kar Kalınlığı Kar Yağışı 

-D-100 KARAYOLU VE TEM OTOYOLU BOLU DAĞI KAR YAĞIŞI

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, 3 gün önce başlayan ve aralıksız şekilde devam eden ve yeşil alanlarda 1 metreyi bulan kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolu Bolu Dağı ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde sürücüler zor anlar yaşıyor. Bolu’da, geçtiğimiz hafta Cuma günü başlayan ve 3 gündür aralıksız olarak devam eden kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yoğun şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 karayolunun Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yollar ve yeşil alanlar tamamen beyaza büründü. Sürücülerin zor anlar yaşadığı güzergahta karayolları ekipleri, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Aynı zamanda, geçtiğimiz gün yoğun kar kağışı nedeniyle D-100 Karayolu'nun İstanbul yönünde bugün de tırların geçişine izin verilmedi. Polis ekipleri tarafından Elmalık kavşağında durdurulan tırlar Abant Gişeleri’nden TEM Otoyolu’na yönlendiriliyor.
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