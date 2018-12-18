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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor İzle

Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor İzle

- D-100 KARAYOLU SİS

Polis Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-- TEM OTOYOLU SİS

( BOLU )- Bolu’da, perşembe günü kar bekleniyor BOLU

- Bolu’da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı kesiminde kar yağışı perşembe günü bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere ile TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı’nda sürücüler hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde ışıklı tabela ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Çarşamba günü yağmurun etkili olacağı Bolu’da, kar yağışının Perşembe günü beklendiğini belirtti.
(FC
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