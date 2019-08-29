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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bolu’da yükümlüler torbalar dolusu çöp topladı Haberi

Bolu’da yükümlüler torbalar dolusu çöp topladı Haberi

YÜKÜMLÜLERİN ÇÖPLERİ TEMİZLEMESİ

Denetimli Serbestlik Çevre Temizliği Kamu Yararı Piknik Alanı 

-NESRİN DOĞAN FİDAN RÖPORTAJI

( BOLU ) BOLU

- Bolu Gölköy Baraj Gölünde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından organize edilen çevre temizliği projesinde 25 yükümlü, torbalar dolusu çöpü toplayarak imha edilmesini sağladı. Türkiye genelinde Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’ kapsamında, Bolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün organizesinde Gölköy Baraj Gölü çevresinde yükümlüler tarafından temizlik yapıldı. Denetimli serbestlikten yararlanan 25 yükümlü, piknik alanı olarak da kullanılan Gölköy Baraj Gölü çevresindeki yeşil alanda bulunan plastik şişe, cam kırıkları ve tenekelerden oluşan çöpleri temizledi. Çalışmalarda toplanan torbalar dolusu çöpler, imha edilmek üzere çöp araçlarına yüklendi. Projeyle ilgili bilgiler veren Bolu Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Nesrin Doğan Fidan, “2 gün boyunca Gölköy Barajı mesire alanında çalışma yaptık. Yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda, 25 yükümlü ve çalışanımızla birlikte bu çalışmayı yaptık. Bakanlığımız doğaya yönelik ve kamu yararına çalışmalara önem vermektedir. Özellikle daha yaşanabilir bir ortam sağlayabilmek adına bu tarz çalışmalara önem vermekteyiz. Bu çalışmaya katılan kişiler, kamu yararına çalışmaktadırlar. Amacımız denetimli serbestlikte cezalarını infaz eden yükümlülerimizin toplumla içiçe, topluma verdiği zararı bu şekilde telafi edebilme ve toplumun onlara karşı olumsuz bakışını ortadan kaldırabilmek” dedi.

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