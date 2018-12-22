Bolu’da, yöresel ürünler pazarı kuruldu Haberi

-SORUMLU BEDİR SİLME RÖP

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( BOLU )- 81 ilin yöresel ürünleri Highway AVM’de satışa sunuldu BOLU



- Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway Alışveriş Merkezi’nde kurulan Üretici Sokağı Yöresel Ürünler Pazarı’nda 81 ilden gelen doğal ürünler satışa sunulmaya başladı.

Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi’nde 10 gün boyunca sürecek olan Üretici Sokağı Yöresel Ürünler Pazarı kuruldu. 7 bölge 81 ilden gelen üreticilerin doğal ürünlerini satışa sunduğu Yöresel Ürünler Pazarı’nda, İzmit pişmaniyesi, Bitlis cevizi, Adana şalgamı, Kayseri pastırması, Afyon sucuğu, Çorum leblebisi, Siirt balı, Malatya kayısısı, Bursa zeytinyağı, Konya çörek otu gibi çok sayıda yöresel ürün müşterilere sunuluyor. Yaklaşık 45 ili dolaştıktan sonra Bolu’ya geldiklerini belirten Yöresel Ürünler Stantlarının Sorumlusu Bedir Silme, “Hava soğuk olsa da, dağlar çetin olsa da Bolu halkının samimiyeti ve sıcaklığı bizi ısıtmaya yetiyor. Biz direk üreticinin elinden tüketicinin sofrasına Trabzon’un tereyağını, Kars’ın kaşarını, Erzurum’un tulumunu, Malatya’nın kayısısını, Siirt’in balını, Bitlis’in cevizini, Trabzon’un ekmeğini, Amasya’nın marmelatını, Giresun’un fındığını ve birçok doğal ve yöresel ürünleri Bolu’ya getirdik. Bolu Highway Alışveriş Merkezi’nin Yönetimi’ne de böyle bir imkan verdiği için teşekkür ediyoruz. Bolulu hemşerilerimizi de buraya bekliyoruz. 10 gün süreyle buradayız. Gerçekten herkesin özlemini duyduğu, her yerde bulup alamayacağı bir çok ürünü buradan alıp evinde tüketme olanağı var. Burada doğal ürünler var. Direk üreticinin ürettiği ürünler var. O anlamda burası kıymetli, güzel. Herkes alıp rahatlıkla tüketebilir, çocuklarına da rahatlıkla yedirebilir” dedi.



