Bolu'da yangın

- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması - Vatandaşların yardımı - Dumandan etkilenenler - Çıkan yangında 2 katlı 3 ahşap ev, 1 odunluk ve 1 samanlık yandıBOLU (AA) - Bolu 'da çıkan yangında 2 katlı 3 ahşap ev, 1 odunluk ve 1 samanlık yandı.Alınan bilgiye göre, Karacasu Beldesi Fatih Mahallesi Sakarya Sokakakta iddiaya göre, Mehmet Kocasoy'a ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa bir süre içerisinde odunluğun bitişiğinde bulunan samanlığa ardından da Ali ve Mithat Kocasoy'un evlerine sıçradı.Yangını gören mahalle sakinleri Bolu ve Karacasu Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri çok sayıda araç ve vatandaşlarında yardımı ile çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından çıkan yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. - Dumandan etkilenenler tedavi altına alındıYangının çıktığı esnada dumandan etkilenen 1 erkek ve 1 kadın dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak tedavisi yapıldı.Soğutma çalışmaların devam ettiği yangında 2 katlı 3 ahşap ev, 1 samanlık ve 1 odunluk tamamen yandı.Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.