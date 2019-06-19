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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da, uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Haberi

Bolu’da, uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Haberi

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE GELİŞİ

Hint Keneviri Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan 

-ELE GEÇİRİLENLER FOTO

( BOLU ) BOLU

- Bolu’nun Mudurnu İlçesi’nde polislerin yaptığı operasyonda 231 gram esrar ve 23 kök hint keneviriyle yakalanan 4 kişi adliyeye sevkedildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudurnu ilçe merkezinde uyuşturucu madde yetiştirilidiği ve satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, İlçede esnaflık ve çiftçilik yaptıkları belirlenen şüpheliler M.T., M.E., H.T. ve İ.D.’nin ev ve işyerlerine eşzamanlı operayon yaptı. Yapılan operasyonda 231 gram esrar ve 23 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Bolu’ya getirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevkedildi. (FC-ALI-
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