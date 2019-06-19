Bolu’da, uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

-ELE GEÇİRİLENLER FOTO



( BOLU ) BOLU



- Bolu’nun Mudurnu İlçesi’nde polislerin yaptığı operasyonda 231 gram esrar ve 23 kök hint keneviriyle yakalanan 4 kişi adliyeye sevkedildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudurnu ilçe merkezinde uyuşturucu madde yetiştirilidiği ve satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, İlçede esnaflık ve çiftçilik yaptıkları belirlenen şüpheliler M.T., M.E., H.T. ve İ.D.’nin ev ve işyerlerine eşzamanlı operayon yaptı. Yapılan operasyonda 231 gram esrar ve 23 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Bolu’ya getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevkedildi. (FC-ALI-

