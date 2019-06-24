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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı İzle

Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı İzle

- ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE GELİŞİ

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri 

-- DETAYLAR
-- ELE GEÇİRİLENLERDEN DETAYLAR

( BOLU )- Bolu’da 1 kilo 436 gram esrar ele geçirildi BOLU

- Bolu’da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 436 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan B.A. (21) ve A.B.’nin (21) tedirginliklerinden şüphelenen ekipler, şahısların üzerinde ve araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 1 kilo 436 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşsiz olduğu öğrenilen B.A. ve İstanbul’da özel bir üniversitede öğrenci olan A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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