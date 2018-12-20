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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE GELİŞİ

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Narkotik Emniyet Müdürlüğü 

-ADLİYEDEN DETAY
-ELE GEÇİRİLENLERİN FOTOĞRAFI

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda 59 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde park halindeki bir otomobilde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda, uyuşturucu madde satıldığı iddia edilen otomobilde bulunan S.O.M. (29) ve E.A. (29) gözaltına alındı. Araç içerisinde ve şahısların üst aramalarında yapılan aramalarda 59 gram esrar ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen S.O.M. ve E.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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