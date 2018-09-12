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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

(POLİS KAMERASI)

Hint Keneviri Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri 

-ŞAHISLARIN ADLİYEYE GETİRİLİŞİ
-ELE GEÇİRİLENLERİN FOTOĞRAFI

( BOLU ) BOLU

- Bolu’nun Gerede ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 78 kök hint keneviri ile 117 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Gerede ilçesinde uyuşturucu madde yetiştiriciliği ve satıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Olayla ilgili Y.D. ve M.C. isimli şahısların ev, iş yeri ve bahçelerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 78 kök hint keneviri ve 117 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.D. ve M.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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