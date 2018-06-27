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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı

KAZA YAPAN OTOMOBİL

İlk Müdahale Trafik Kazası Bild Emniyet Şeridi Trol 

-TRAFİK EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI
-DETAYLAR

( BOLU - HD) BOLU

- Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde olan Fikret Bayram idaresindeki 34 BZU 17 plakalı otomobil Uzunköprü mevkiinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjde bulunan yeşillik alana çıkan otomobil, ters yöne dönmüş şekilde tekrar refüje inerek durabildi. Kazada, sürücü Fikret Bayram ile otomobilde bulunan Selma Bayram yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldılar. Kaza ve otomobilde bulunan eşyaların yola dökülmesi nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan emniyet şeridi, temizlik görevlilerinin yolu temizlemesiyle tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (FC
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