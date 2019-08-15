Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bolu’da tırla çarpışan otomobildeki 1’i çocuk 6 kişi yaralandı

Bolu’da tırla çarpışan otomobildeki 1’i çocuk 6 kişi yaralandı

- OLAY YERİ

İlk Müdahale Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

-- YARALILARA MÜDAHALE
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da karşı yönden gelen tırla kafa kafaya çarpışan otomobildeki 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada, 3 yaşındaki çocuk ve 1 kişinin daha hayati tehlikesi devam ediyor. Kaza, Bolu’nun Mudurnu ilçesi 100. Yıl köyü mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu-Nallıhan karayolu üzerinde seyir halinde olan Muhammed Onur O.’nun kullandığı 06 BHZ 52 plakalı tır ile karşı yönden gelen M. B.yönetimindeki 06 AVP 38 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan B.Y.A (3), A. A ve N. A. ile F. B. ve S. B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere götürüldü. Kazadan yaralı olarak kurtulan 3 yaşındaki B. Y.A ve F. B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza yapanların yakınları olay yerinde gördükleri manzara karşısında sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı