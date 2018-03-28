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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da şüpheli çanta paniği

Bolu’da şüpheli çanta paniği

Şüpheli çantadan detay

Polis Şüpheli Çanta Polis Ekipleri Irak Trol 

-Bomba imha uzmanının çalışması
-Çantanın patlatılması
-Patlatılan çanta

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, kent meydanına park halindeki motosikletin yanına bırakılan çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan çanta boş çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bolu’da vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nin arka duvarına park edilen motosikletin yanına bırakılan çanta paniğe neden oldu. Şüpheli çantayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle kapatarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Şüpheli çantanın yakınında bulunan bir restoranttaki müşteriler de tahliye edildi. Bomba imha uzmanının olay yerine gelmesiyle, şüpheli çanta kontrollü bir şekilde patlatıldı. İçinin boş olduğu tespit edilen çanta, incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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