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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bolu’da silahlı kavga: 1 yaralı Video

Bolu’da silahlı kavga: 1 yaralı Video

OLAY YERİ

Silahlı Kavga Akalan Kalaba Alabalık Polis Ekipleri 

-POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI
-ŞAHISLARIN KAÇTIKLARI OTOMOBİL
-EMRAH TOKUŞ'UN ASAYİŞ ŞUBEDEN ÇIKIŞI
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, iki grup arasında çıkan kavgada Tolga Kurul (22) isimli şahıs başından silahla vurularak yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olay, saat 21.00 sıralarında Çıkınlar Mahallesi 72. Konutları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Tolga Kurul (22) ve Emrah Tokuş (23), kalabalık gruplar halinde Çıkınlar Mahallesi’nde karşı karşıya geldi. İki grup arasında yaşanan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerinin geldiğini gören gruplar kaçarak uzaklaştı. Yaşanan olaydan yaklaşık 1 saat sonra iki grup tekrar aynı bölgede karşı karşıya geldi. Şahıslar arasında başlayan kavgada alkollü olduğu öğrenilen Emrah Tokuş, yanında bulunan silahla Tolga Kurul’u kafasından vurdu. Kanlar içerisinde yerde kalan Kurul, yanında bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kurul’un yoğum bakımda tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otomobille kaçan şüpheliler yakalandı Yaşanan olayın ardından iki farklı otomobile binen Emrah Tokuş ve beraberindeki 4 kişi olay yerinden kaçtılar. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibe aldığı araçlardan biri D-100 Karayolu Kartalkaya yol ayrımında, diğeri ise Gerede’de yakalanarak şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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