Bolu’da, şiddetli yağmur ve dolu tarladaki ürünlere zarar verdi

-YAĞMUR ANI AMATÖR KAMERA

-DOLU GÖRÜNTÜSÜ

-KÖYLÜLERLE RÖP

-TAŞAN DEREDEN GÖRÜNTÜ

-DOLUNUN ZARAR VERDİĞİ ELMALAR

-DETAYLAR



( BOLU )- Bir saat süren yağmurun bilançosu ağır oldu BOLU



- Bolu’nun Seben İlçesi’nde öğle saatlerinde başlayan ve 1 saat süren şiddetli yağmur ile dolu yağışı köylülerin tarlalarındaki ürünlere zarar verdi. Köylüler, zararlarının 50 bin lirayı bulduğunu söyledi.



Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Seben İlçesi Susuz Köyü'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve dolu, köylülerin tarla ve bağlarında bulunan ürünlerine zarar verdi. Köyün Çatak Mahallesi içerisinden geçen Acca Deresi’nin taşması nedeniyle tarlalar sular altında kaldı. Köylülerin tarla ve bağlarını sulamak için kullandıkları su pompaları da kullanılamayacak hale geldi. Yağmurun 13.00 sıralarında başladığını ve yarım saat içinde derelerin taştığını belirten köyde yaşayan Ali Guruplu, “Zararımız çok büyük. Motolarımız su altında kaldı. her birimizin 50-60 bin lira zararı var. Tarım arazilerimizde buğdaylar, yulaflar, asmalar hepsi indi. Kuyularımız da sular altında. Dolu ceviz büyüklüğünde yağdı” dedi.

Aynı köyde çiftçilik yapan Mehmet Göney ise, yağan dolu nedeniyle elmalarının büyük zarar gördüğünü söyleyerek, yağmur çok şiddetli bir şekilde 1 saat devam etti. Hasar bizde çok büyük. Domates yapmıştım, şu anda hasat dönemine yaklaşmıştı. Maalesef hepsi bitti. Ben ancak maliyetimi kurtarırım. En az 50 bin lira zararım var. Ama gitti, yapacak birşey yok. Yağmur yağana kadar yemyeşil olan elmalara gelen dolular nedeniyle onlar da zarar gördü” ifadelerini kullandı. Çatak Köyü’nde vatandaşların ihbarı üzerine hasar tespit işlemlerinin başlayacağı öğrenildi.

