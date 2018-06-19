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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bolu'da sağanak yağmur alt geçitlerde su baskınına neden oldu

Bolu'da sağanak yağmur alt geçitlerde su baskınına neden oldu

YAĞMURDAN KAÇAN VATANDAŞLAR

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Su Baskını Hava Sıcaklıkları Görece 

-ALT GEÇİTTE SU BASKINI
-ARAÇLARIN ALT GEÇİDE GİRMEDEN GERİ DÖNMESİ

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, yaklaşık 2 saat boyunca devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı alt geçitlerde su baskınları oluştu. Bolu’da, öğleden sonra başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının normal seviyelerde olması nedeniyle yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları yanlarında bulunan poşetlerle ve apartmanların saçaklarının altına girerek kendilerini korumaya çalıştılar. Bolu kent merkezinde herhangi bir sel olayı yaşanmazken, bazı alt geçitlerde su baskınları meydana geldi. Su baskınının yaşandığı alt geçite gelen bazı sürücüler araçlarının zarar göreceğini düşünerek geri döndüler. Bolu’da, yağmur etkisini azaltarak devam ediyor.
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