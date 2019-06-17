Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bolu’da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Bolu’da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

- İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI

Sağanak Yağış Su Baskını Yağan 

-- VATANDAŞLARIN KENDİ İMKANLARIYLA SUYU BOŞALTMASI
-- VATANDAŞ RÖP
-- DETAYLAR

( BOLU ) - Bolu’da, sağanak yağış su baskınlarına neden oldu BOLU

- Bolu’da sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde bulunan binaların bodrum katlarında su baskınları meydana geldi. Yağış sonrası yaşanan baskınlarda itfaiye ekiplerinin su çekme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı.
Bolu’da, öğlenden sonra başlayan sağanak yağış kent merkezinde etkili oldu. Yaklaşık 1 boyunca şiddetli yağan yağmur sonrasında kent merkezinde bulunan bazı apartmanların bodrum kısımları ve giriş katlardaki daireleri su bastı. Sağlık Mahallesi İlknur Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrumunda ve giriş katındaki dairelerde su baskını oluşması üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, baskın olan yerlerdeki suları çekti. Ekiplerin çalışmalarına apartmanda yaşayan vatandaşlar da kovalarla suları dışarı atarak katıldı.
Yağmur sularını dışarı atmaya çalışan bir vatandaş, baskının 15 dakikalık yağmur sonrasında meydana geldiğini söyledi.

(FC-GY
İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı