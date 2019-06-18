Bolu'da sağanak

- Detaylar - Bir apartmanın girişinde biriken suyun temizlenmesi - DetaylarBOLU (AA) - hayatı olumsuz etkiledi.Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini öğleden sonra arttırdı.Etkili olan sağanak vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.Aralıklarla devam eden sağanak yağış Sağlık ve Köroğlu Mahallesi'inde ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından su baskının olduğu ev ve iş yerlerinde çalışmalar devam ediyor. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Bolu 'nun Güney ve Doğu kesiminde etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü sağanağa dikkat edilmesi gerektiğini, ani su baskını, ani sel, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışları ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım