Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Bolu'da sağanak

Bolu'da sağanak

- Detaylar - Bir apartmanın girişinde biriken suyun temizlenmesi - DetaylarBOLU (AA) - hayatı olumsuz etkiledi.Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini öğleden sonra arttırdı.Etkili olan sağanak vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.Aralıklarla devam eden sağanak yağış Sağlık ve Köroğlu Mahallesi'inde ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından su baskının olduğu ev ve iş yerlerinde çalışmalar devam ediyor. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Bolu 'nun Güney ve Doğu kesiminde etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü sağanağa dikkat edilmesi gerektiğini, ani su baskını, ani sel, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışları ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Sağanak Yağış Su Baskını Yıldırım Düşmesi 

İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı