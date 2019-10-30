Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da özel okulda yangın paniği İzle

Bolu’da özel okulda yangın paniği İzle

- OKULUN YANMASI

Yangın Paniği Bild Özel Okul Trol 

-- İTFAİYENİN ÇALIŞMASI
-- OKULUN CAMLARININ KIRILMASI
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da sabah saatlerinde özel bir okulda çıkan yangında, okulun büyük bölümü hasar gördü. Öğrencilerin olmadığı saatte çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Karaköy mahallesinde bulunan özel bir okulda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Okulun tadilat yapılan ikinci katından dumanlar çıktığını gören görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumanların okulun içerisini tamamen sarması üzerine itfaiye ekipleri, rahat çalışabilmek ve dumanı tahliye edebilmek için okulun dışında bulunan camları kırdı. Öğrencilerin okulda bulunmadığı saatlerde çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, okulun büyük bölümünde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (FC-GY
loading...
İlgili Foto Galeriler
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Otomobilde Basıldılar!Otomobilde Basıldılar!
Dönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet GetirdiDönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet Getirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı