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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da, otoyolda can pazarı: 1 ölü 4 yaralı

Bolu’da, otoyolda can pazarı: 1 ölü 4 yaralı

Kaza yapan otomobil

İlk Müdahale Bild Emniyet Şeridi Trol Aydınlatma Direği 

-Ambulans bekleyen yaralılar
-Yaralılara ilk müdahale
-Kazayı görenlerle röp.
-Araç kuyrukları

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak yola savrulan otomobilde 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Batı Gişeleri’ne yaklaşık 1 kilometre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Dede idaresindeki 34 BDP 143 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak hızla refüjde bulunan aydınlatma direğine çaptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak barierlerin üzerinden yola fırlayan otomobilde bulunan 5 kişi otoyola savruldu. Kazada, araçta bulunan 54 yaşındaki Mehmet Dede olay yerinde yaşamını yitirdi. Takla atan otomobilden yola savrula Mahmut, Halil ve Mevlüt Dede ile Hanım Muratoğlu ise yaralı halde vatandaşların yardımıyla emniyet şeridine götürüldü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerinde 112 Sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldılar. Kaza nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, kaza yapan otomobilin kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (FC
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