Bolu'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

- Kaza yapan araca dair görüntüler - Olay yerinden görüntülerBOLU (AA) - Bolu 'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Nallıhan istikametine seyreden Şükran K. idaresindeki 14 FJ 035 plakalı otomobil, Seben yol ayrımı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole devrildi.Kaza sürücüyle birlikte araçta bulunan Nurhan T, Fatma T, Salih A. ve Fatma A. yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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