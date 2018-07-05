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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bolu’da, makarna fabrikası işçileri grev başlattı İzle

Bolu’da, makarna fabrikası işçileri grev başlattı İzle

GREV YAPAN İŞÇİLER

Fabrika Güvenlik Önlemi Toplu İş Sözleşmesi Grev Memur 

-TEK GIDA İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI MUSTAFA TÜRKEL AÇIKLAMA
-GREV PANKARTININ ASILMASI

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, üretim yapan bir makarna fabrikasında çalışan Tek Gıda İş Sendikası üyesi işçiler, toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev başlattı. Edinilen bilgiye göre,Bolu’da uzun yıllardır üretim yapan bir makarna fabrikası ile Tek Gıda İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde maaşlara uygulanacak zamlar konusunda anlaşmazlık sağlandı. Yaklaşık 160 çalışanın olduğu makarna fabrikasında sendikanın yüzde 20’lik zam oranının işveren tarafından kabul edilmemesi üzerine sabah erken saatlerde işçiler grev önlüklerini giyerek fabrika önünde bir araya geldi. Jandarma ve emniyet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı ve TOMA’nın da hazır bekletildiği fabrika önünde işçilere seslenen Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, “150 lirayı vermemek için bir işletme grevi göze alıyorsa bizim için düğün bayramdır” dedi.
Grevi seven, grevi amaçlayan bir sendika olmadıklarını belirten Türkel, “Grevi, taleplerimiz karşılanmadığı için, çalışanlarımızı memnun edecek bir ücret verilmediği için yaparız. Grev bunun için yapılır. Grev üretimden gelen güçtür. Üretmeyiz. Üretmediğimiz zaman işletmeler durur. Biz üretmezsek hayat durur. O zaman o işletmede çalışma koşulları kalmaz. O işletmede memur da kalmaz, hizmetli de kalmaz, şoför kalmaz. O işletmelerde üretim olmazsa ülke ekonomisi felç olur. Onun için biz çalışanlar önemliyiz. Biz üretmezse işletmenin bacası tütmez. Biz ürettiğimizin, alın terimizin karşılığını almak zorundayız. Bu grevi bunun için yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmasının sonunda işverenlere seslenen Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, ellerini uzattıklarını ve taleplerinin belli olduğu söyleyerek, talepleri verildiği zaman toplu iş sözleşmesinin biterek işçilerin 1 saat içinde iş başı yapacağını, aksi takdirde grevin aylarca süreceğini kaydetti.
Basın açıklamasının ardından fabrikanın giriş kapısına işçiler tarafından grev pankartı asıldı. (FC
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