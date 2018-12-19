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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı Haberi

Bolu’da kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı Haberi

KUYUMCUNUN SOYULMASI

Kuyumcu Soygunu Kuyumcu Dükkanı Tatbikat Polis Ekipleri Çelik Yelek 

-SOYGUNCULARIN KAÇMASI
-OLAY YERİ POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI
-POLİSLE SOYGUNCULARIN KOVALAMACA
-SOYGUNCULARIN YAKALANMASI
-ARAÇTAN İNDİRİLME ANLARI

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, polis ekipleri tarafından yapılan kuyumcu soygunu tatbikatında film sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Tatbikat gereği 3 soyguncu kısa sürede yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde emniyete bağlı bütün birimlerin katıldığı kuyumcu soygunu tatbikatı gerçekleştirildi.
Büyükcami Mahallesi’nde ‘Panter B’ adıyla gerçekleştirilen tatbiakt ve kuyumcuyu soyan 3 kişinin yakalanma anları gerçeği aratmadı. Senaryo gereği kuyumcu dükkanına gelen kar maskeli 3 kişi, yanlarında getirdikleri çantaya kuyumcuda bulunan bir miktar altın ve parayı alarak hızla olay yerinden kaçtılar. Kuyumcunun ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ellerinde makineli tüfek ve üzerilerinde çelik yelek bulunan polis ekipleri ulaştı. Olayın gerçekleştiği alanı güvenlik çemberine alan ekipler, kaçan soyguncuların peşine düştü. Soygu sırasında bacağından silahla yaralanan kuyumcuya, olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Kent merkezinde polis ve soyguncular arasında yaşanan kovalamacanın ardından 3 şüpheli Kalıcı Konutlar mevkiinde yakalandı. Kontrollü bir şekilde içerisinde bulunan otomobilden çıkarılan soyguncular kelepçelenerek gözaltına alındı. Senaryo gereği soygunun yapıldığı kuyumcunun sahibi Muhsin Ersoy, yaşanan tatbikatı anlatarak polis ekiplerinin olaya hızlı bir şekilde müdahale ettiğini söyledi.


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